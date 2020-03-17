2020/03/17 | 17:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنظم المئات من اهالي محافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء، مسيرة احتجاجية للتعبير عن رفضهم لتكليف عدنان الزرفي بمنصب رئيس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح.وقال مراسل "كلكامش برس" ان متظاهري المحافظة نظموا مسيرة انطلقت من ساحة الاعتصام لشارع المصورين، معبرين تكليف عدنان الزرفي لمنصب رئيس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح.واضاف ان المتظاهرين طالبوا باختيار رئيس الوزراء بعيدا عن الأحزاب السياسية والمحاصصة على ان يكون غير جدلي، مؤكدين على "تشكيل مفوضية الانتخابات مستقلة وتحديد موعد الانتخابات المبكرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرو الديوانية يرفضون تكليف الزرفي لتشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرو الديوانية يرفضون تكليف الزرفي لتشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).