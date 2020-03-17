شرطة النجف توضح الية حظر التجوال في المحافظة

2020/03/17 | 17:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداصدرت مديرية شرطة النجف، اليوم الثلاثاء، الية تطبيق حظر التجوال الذي يشرع تطبيقه ابتدأ من يوم غد الاربعاء في المحافظة .وقالت المديرية في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "حظر التجوال الذي سيطبق يوم غد الأربعاء ١٨ من شهر آذار لا يعني شل حركة الحياة بالكامل وإنما بقاء مواطني المناطق والاحياء في مناطقهم واستمرار حركة الحياة للحاجات الضرورية داخل المناطق وتشمل فتح محال المواد الغذائية ومحلات بيع الخضار والافران والمخابز والصيدليات وما يتطلب لحاجات المواطن الأساسية".واضافت ان "الحظر يعني منع اي تجمعات بأي شكل من الأشكال او الانتقال من منطقة إلى أخرى وتمنع ايضا حركة العجلات عدا المرخصة التي أشير اليها في وقت سابق".وطالبت المديرية من "المواطنين التعاون والالتزام والبقاء في منازلهم في داخل مناطقهم والخروج فقط للحاجات الضرورية حفاظا على سلامتهم والتقيد الحرفي بكل التعليمات الصحية وعدم الاستهانة إطلاقا بالموضوع كون خطر الاصابة وارد ومحتمل في حال التجاهل للتعليمات".وبينت ان "هذه الإجراءات التي صدرت عن خلية الازمة هي لحمايتكم ومن أجل السلامة العامة".

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