صحيفة: البيت الأبيض سيطلب 850 مليار دولار لمواجهة كورونا

2020/03/17 | 17:43 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستطلب نحو 850 مليار دولار لحزمة تحفيز تهدف لحماية الاقتصاد من التبعات الاقتصادية لكورونا.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن وزير الخزانة ستيفن منوتشين ينوي بحث الطلب مع الزعماء الجمهوريين في مجلس الشيوخ اليوم، وأن الحزمة تهدف لاستغلال ضرائب الأجور أو آليات أخرى لضخ سيولة في الاقتصاد.

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