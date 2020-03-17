قصفٌ لفصائل “الجيش الوطني” يتسبب بقطع الكهرباء عن بلدة تل تمر شمالي الحسكة

2020/03/17 | 17:50 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مصادر محلية من بلدة “تل تمر” شمالي الحسكة، لموقع (الحل نت) أن « فصائل الجيش الوطني حاولت التقدم ليلة أمس الإثنين في ريف #تل_تمر، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات

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