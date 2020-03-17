من شمال العاصمة إلى جنوبها.. هجوم جديد على قاعدة عسكريّة جديدَة

2020/03/17 | 17:50 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الحل نت في هجوم هو الثالث من نوعه في ظرف أسبوع واحد، سقط صاروخان على #قاعدة_بسماية العسكرية جنوبي العاصمة #بغداد، وفق ما أعلن #الجيش_العراقي اليوم الثلاثاء.المعسكر الذي

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