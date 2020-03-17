شرطة النجف تصدر بيانا يوضح اجراءات حظر التجوال

2020/03/17 | 17:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت قيادة شرطة النجف الاشرف، الثلاثاء، اجراءات حظر التجوال في المحافظة العراقية، مبينة أنه لا يعني شل حركة الحياة بالكامل....

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