2020/03/17 | 17:51 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدء من الليلة..كوردستان على موعد مع موجة امطار جديدة

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