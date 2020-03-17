ستة محطات وقود ببغداد ستعمل اثناء حظر كورونا..تعرف على أماكنها

2020/03/17 | 17:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: اعلنت وزارة النفط، الثلاثاء، عن اسماء عدد من محطات تعبئة الوقود العاملة اثناء الحظر في بغداد، مبينة ان منافذ شركة توزيع المنتجات النفطية ستقوم بتجهيز المواطنين باحتياجاتهم من الوقود والغاز السائل.ونقل بيان عن المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد ان “الوزارة وضعت خطة إستباقية قبل سريان حظر التجوال حيث قامت شركتي توزيع […]

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