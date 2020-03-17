2020/03/17 | 17:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: كتب السياسي محمد علاوي، اليوم الثلاثاء، رسالة الى المكلف الجديد عدنان الزرفي، وذلك في أول تعليق سياسي من المعتذر عن تكليفه برئاسة الحكومة بعد جلسة برلمانية لم تمر خلالها حكومته المقترحة نتيجة عدم اكتمال النصاب.وقال علاوي في صفحته على فيسبوك: “السيد عدنان الزرفي امام امتحان صعب وشديد الآن تم تكليف السيد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصيحة محمد علاوي للمكلف الجديد عدنان الزرفي: في هذه الحالة فقط ستمر حكومتك) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصيحة محمد علاوي للمكلف الجديد عدنان الزرفي: في هذه الحالة فقط ستمر حكومتك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).