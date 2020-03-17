نيمار: كورونا لا يتحرك.. الناس هم من يساهمون في انتشاره

2020/03/17 | 17:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

تفاعل عدد كبير من الرياضيين حول العالم، مع الجهود المبذولة لتوعية الجمهور بكيفية التعامل مع انتشار فيروس كورونا، وضرورة الالتزام بالبقاء في المنزل وعدم الاحتكاك بالآخرين.

وشارك عدد من نجوم كرة القدم حول العالم في توجيه الرسائل التثقيفية والتوعوية، في ظل هذه الأزمة، وكان آخر هؤلاء هو البرازيلي نيمار نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي علق- اليوم الثلاثاء- عبر حسابه على "إنستجرام" حول ذلك المرض.

وكتب نيمار: " فيروس كورونا لا يتحرك..



ولكن الناس هم من سيساهمون في انتشاره"، وذلك في إشارة إلى عدم وعي الناس بضرورة الجلوس في المنازل وعدم التحرك للحد من انتشار الفيروس.

وكانت إدارة باريس سان جيرمان، قد أعلنت إيقاف النشاط الرياضي على غرار باقي الأندية الفرنسية بالإضافة إلى إغلاق مركز تدريبات الفريق.

بغداد اليوم - متابعة

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، الثلاثاء، تأجيل بطولة كوبا أمريكا التي كانت من المفترض أن تقام هذا الصيف، وذلك بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن البطولة القارية التي كان مقررا إقامت

بغداد اليوم- متابعة

تقترب اللجنة الأوليمبية الدولية من اتخاذ قرار تاريخي بتأجيل أوليمبياد طوكيو 2020 لمدة عامين.

وكشفت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية تأجيل دورة الألعاب الأوليمبية قد يكون الحل في ظل تصاعد انتشار فيروس كورونا في ج

بغداد اليوم- متابعة

أعلن الاتحاد النرويجي، لكرة القدم، الثلاثاء (17 آذار 2020)، تأجيل بطولة يورو 2020 إلى العام المقبل، بسبب انتشار فايروس كورونا.

واقترح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الذي لم يؤكد القرار بعد، للعام المقبل لإعطاء الدوريات المحلية

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