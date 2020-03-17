التحالف الدولي يعلن بدء الحوار مع العراق للانسحاب من قاعدة مهمة غربي البلاد

2020/03/17 | 17:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشف التحالف الدولي ، الثلاثاء 17 اذار 2020، عن بدء الحوار مع الجانب العراقي للانسحاب من قاعدة الق...





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