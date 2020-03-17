ذاكرة نجمة ..أنثى الشعر وشعر الأنثى

2020/03/17 | 18:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.أحمد فرحات ناقد مصري عندما تمسك المرأة القلم وتكتب فعلينا أن نقف إجلالا ومهابة لبوحها الأنثوي، أن ننصت حتى لوقع حفيف الأوراق بين يديها، وأن نتروى في إصدار أحكام نقدية على كتابتها، شأننا في ذلك شأن المصلي صلاة الجمعة فلا يهمس ولا ينبس ببنت شفة.وإن مشى نحو امرأة يمش على أطراف أصابعه […]

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