تحذير للعراقيين من معقم منزلي

2020/03/17 | 18:05 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذرت وزارة الصناعة والمعادن العراقية يوم الثلاثاء المواطنين من مخاطر مزج القاصر المنزلي مع المعقمات الكحولية لغرض أستخدامها في تعقيم المنازل والأشخاص.

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، إنه يتم تداول مفاهيم مغلوطة في صناعة مادة للتعقيم من خلال مزج الكحول المعقم والقاصر المنزلي أدت إلى حدوث حالات وفاة لمستخدميها في دولة جارة بسبب هذا الاعتقاد الخاطئ، في إشارة إلى إيران.

وأضافت أن الوزارة ومن خلال المكتب الإعلامي ستطلق حملة للتوعية حول مخاطر مزج القاصر مع الكحول أو الديتول والاستخدام الأمثل لمواد التعقيم وذلك استناداً لتوصية الأمانة العامة لمجلس الوزراء بهذا الشأن.

وأوضحت الوزارة أن "مادة القاصر المنزلي تحتوي على كاربونات الصوديوم ( 3NaClO ) الذي يتفاعل مع الكحول المعقم (C3H6O) لينتج عنه مركب كيمياوي خطر جداً على صحة الإنسان يسمى الكلوروفورم (CHCL3)".

وتابعت أن الكلوروفورم عبارة عن مادة سائلة عديمة اللون لها رائحة عطرية نفاثة تدخل في العديد من الصناعات منها صناعة الصمغ والمبيدات الحشرية وفي الصناعات الطبية كالأدوية وفي مركبات التخدير في المستشفيات.

وأردفت الوزارة أن هذه المادة سريعة الاشتعال والانفجار وان التعرض المزمن لها يسبب تليف الكبد وجفاف الجلد ويؤثر أيضاً على الجهاز العصبي والكلى كما أنها تسبب حروقاً وتهيج عند ملامستها للجلد فضلاً عن أن التعرض الحاد لأبخرتها يؤدي إلى تخريش الحلق والأنف ويسبب دوار وغثيان وفقدان الوعي.

ولفتت إلى أن الابحاث والتجارب اثبتت على بعض الحيوانات بأن هذه المادة تسبب سرطان الجلد والكلى والغدة الدرقية ويحتمل أن تكون مادة مسرطنة للإنسان أيضاً.

ودعت الوزارة، جميع المواطنين الى توخي الحذر وعدم التصديق بهذه المفاهيم الخاطئة ومحاولة تجربتها وأستخدام مواد التعقيم بشكل صحيح لضمان النتائج والمحافظة على الصحـة.

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