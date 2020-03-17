نينوى تفرض حظراً شاملاً للتجوال لمدة أسبوع

2020/03/17 | 18:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت الإدارة المحلية في محافظة نينوى يوم الثلاثاء حظر التجوال الشامل لمدة أسبوع في مسعى لاحتواء خطر تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقال محافظ نينوى نجم الجبوري في تصريح ورد لشفق نيوز، إن حظر التجوال الكلي يبدأ اليوم الثلاثاء من 8 مساء وحتى الاثنين القادم 8 مساء.

وأشار الجبوري إلى السماح بحركة البضائغ والمشتقات النفطية وحالات الطوارىء.

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