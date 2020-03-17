2020/03/17 | 18:09 - المصدر: راديو المربد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مراسل ذي قار: الاسواق مفتوحة بشكل طبيعي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/17 | 18:09.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسل ذي قار: الاسواق مفتوحة بشكل طبيعي) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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