صحة كربلاء تسجل ثلاثة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

2020/03/17 | 18:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي النصر الله/ .. كشفت دائرة صحة كربلاء، اليوم الثلاثاء، عن ” تسجيل ثلاثة إصابات جديدة مثبتة ومؤكدة مختبريا بفيروس كورونا المستجد في المحافظة ” .ذكر ذلك مدير إعلام الدائرة سليم كاظم في تصريح لــــ ( المستقلة ) وفقاً لما ورد في بيان وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم ، مؤكدا تسجيل إصابات جديدة بالفيروس […]

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