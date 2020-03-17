متظاهرو ذي قار يقطعون جسر النصر احتجاجا على عودة الدخيلي وتكليف الزرفي

2020/03/17 | 18:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقام متظاهرو محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، على قطع جسر النصر وسط مدينة الناصرية احتجاجا على عودة المحافظ عادل الدخيلي لمنصبه وتكليف عدنان الزرفي لمنصب رئيس الوزراء من قبل برهم صالح.وقال مراسل "كلكامش برس" ان المتظاهرين في مدينة الناصرية قاموا بقطع جسر النصر وذلك بحرق الإطارات احتجاجاً على عودة المحافظ عادل الدخيلي وتكليف الزرفي بتشكيل الحكومة المؤقتة.يذكر ان المئات من اهالي محافظة الديوانية، نظموا اليوم الثلاثاء، مسيرة احتجاجية للتعبير عن رفضهم لتكليف عدنان الزرفي بمنصب رئيس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح.

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