بالوثائق.. تعرف على رد المحكمة الاتحادية على تكليف برهم صالح مرشح جديد لرئاسة الحكومة

2020/03/17 | 18:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تُظهر وثائق نشرتها مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية، طلب رئيس الجمهورية برهم صالح من المحكمة الاتحادية بيان رأيها بشأن الموقف الدستوري من اختيار مكلف لرئاسة مجلس الوزراء بعد اعتذار محمد علاوي قبل اكثر من اسبوعين.وكان صالح قد لجأ الى اختيار مرشح جديد لتكليفه بعد فشل اللجنة السباعية المكونة من الاطراف الشيعية […]

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