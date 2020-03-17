اعتقال اربعة من المشتبه بتورطهم في جريمة قتل منتسب الشرطة جنوبي الفلوجة

2020/03/17 | 18:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اعلن امر لواء حشد قضاء عامرية الصمود بمحافظة الانبار العقيد صلاح العيساوي، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال اربعة من المشتبة بتورطهم بجريمة اغتيال احد منتسبي الشرطة المحلية جنوبي مدينة الفلوجة .وقال العيساوي في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” القوات الامنية شرعت بحملة دهم وتفتيش بعد ساعات من وقوع جريمة قتل استهدفت […]

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