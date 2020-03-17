تنفيذ حظر التجوال في ميسان اعتبارا من منتصف الليلة

2020/03/17 | 18:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت خلية الازمة في ميسان عن حظر التجوال التام لغاية الساعة ١٢مساء الجمعة.وقال بيان الخلية بأن الحظر يبدأ من مساء الليلة الساعة ١٢ وينتهى ب الساعة ١٢ ليلا ليوم الجمعة المقبل وأضاف أن الحظر سيكون تام ويتم تعطيل الدوام الرسمي للدوائر الحكومية وأوضح البيان أن الحظر استثنى الدوائر الامنية والصحية والخدمية والصحفيين.

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