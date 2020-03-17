2020/03/17 | 18:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني يدعو المتظاهرين الى فتح حوار مع رئيس الوزراء المكلف وحشد الطاقات للانتخابات المبكرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/17 | 18:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يدعو المتظاهرين الى فتح حوار مع رئيس الوزراء المكلف وحشد الطاقات للانتخابات المبكرة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يدعو المتظاهرين الى فتح حوار مع رئيس الوزراء المكلف وحشد الطاقات للانتخابات المبكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).