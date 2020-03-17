وزير الرياضة يوضح بعد اقتحام ’’ابقار’’ للجدار الخارجي بملعب كربلاء الدولي

2020/03/17 | 18:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أصدر وزير الشباب والرياضة، أحمد رياض، اليوم الثلاثاء، توضيحاً على خلفية تداول صور بمواقع التواصل الاجتماعي اظهرت اقتحام مجموعة ابقار الجدار الخارجي لملعب كربلاء الدولي.

وقال أحمد رياض، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "مجموعة من الأبقار قامت بتجاوز الجدار الخارجي لملعب كربلاء، والأمر جاء بسبب قلة الحرس حيث يصعب السيطرة ولان الملعب بدون سياج حقيقي وفيه بعض الثغرات".

وأضاف رياض، أن "بعض الملاعب التي تم افتتاحها سابقا كانت تحتاج إلى أعمال إضافية قبل الافتتاح مثل ملعب كربلاء الذي افتتح بلا جدار خارجي او بوابات وبلا إحاطة خدمية، وملعب النجف إلى الآن مستمر العمل عليه ليدخل ضمن الجاهزية الكاملة، وايضا ملعب جذع النخلة تم إحالة الأعمال التكميلية وباسناد من محافظ البصرة للانتهاء من المتبقي والمقتربات الساندة".

وتعهد وزير الشباب والرياضة للجماهير بـ"عدم اجراء اي افتتاح لأي مشروع ما لم يجهز بشكل 100%".

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أكد مدير عام صحة بغداد/ الرصافة، عبد الغني سعدون الساعدي، اليوم الثلاثاء (17 اذار 2020)، ان نسبة الشفاء من فيروس (كورونا) المستجد، كوفيد-19، تمثل اكثر 98% من الحالات المسجل اصابتها، مشيرا الى ان دائرته ستعلن عن حالات شفاء خلال ا

بغداد اليوم - النجف

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وقالت القيادة في بيان، إن "حظر التجوال الذي سيطبق يو

بغداد اليوم _ بغداد

قررت لجنة تجمد اموال الارهابيين الحكومية، تجميد أموال ثلاثة اشخاص بتهمة الارهاب جميعهم من محافظة البصرة.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثائق لقرارين من اللجنة حملا رقمي 13 و14 لسنة 2020 والذين يقضيان بتجميد الأموال المن

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