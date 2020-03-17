2020/03/17 | 18:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - البصرة

افاد مصدر امني، الثلاثاء (17 اذار 2020)، بالقاء القبض على 4 مسلحين شاركوا بنزاع عشائري وسط البصرة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "القوات الامنية تمكنت من القاء القبض على 4 مسلحين قاموا بالمشاركة في نزاع عشائري وسط محافظة البصرة، بعد نصب كمين لهم".

وأضاف، أن "المسلحين كانوا يحملون اسلحة متوسطة وخفيفة ويتجولون في مركز البصرة بالرغم من قرار حظر التجوال"، مبينا أن "المعتقلين تم احتجازهم داخل عمليات البصرة مع عجلة يستقلونها وهم يخضعون للتحقيق".

بغداد اليوم - بغداد

كشف التحالف الدولي ، الثلاثاء 17 اذار 2020، عن بدء الحوار مع الجانب العراقي للانسحاب من قاعدة القائم غرب البلاد والتي تعد من القواعد المهمة.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي في العراق الكولونيل مايلز كاغيتر في تغريدة على حسا

بغداد اليوم-الديوانية

اعتقلت قوات الامن الوطني، الثلاثاء (17 آذار، 2020) 4 من التجار والباعة المتهمين بالتلاعب بالأسعار في قضاء عفك، في محافظة الديوانية.

وذكر بيان، صادر عن جهاز الامن الوطني، أن قواته "اعتقلت اربعة من التجار والباعة

بغداد اليوم- اربيل

أعلنت قيادة شرطة أربيل، في إقليم كردستان، الثلاثاء (17 آذار 2020)، القبض على شخص ادعى إصابته بفايروس كورونا، فيما أشارت إلى القبض على شخصين آخرين قاما بتصويره.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "انتشر في موا

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