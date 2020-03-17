بالوثائق: المحكمة الاتحادية تؤكد دستورية قيام رئيس الجمهورية بتسمية المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة

2020/03/17 | 18:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

حصلت وكالة (بغداد اليوم) الاخبارية، على وثائق صادرة من رئاستي الجمهورية والمحكمة الاتحادية، تتضمن جواباً حول دستورية تكليف رئيس الجمهورية برهم صالح، لرئيس الوزراء المكلف الجديد، بعد اعتذار المكلف السابق (محمد توفيق علاوي)، عن تشكيل الحكومة.

وجاء في الوثائق، الصادرة من المحكمة الاتحادية، جاء فيها: تشكلت المحكمة الاتحادية بتاريخ 16/3/2020، برئاسة القاضي مدحت المحمود، وعضوية القضاة السادة جعفر ناصر حسين، واكرم طه محمد، واكرم محمد بابان، ومحمد صائب النقشبندي، وعبود صالح التميمي، وميخائيل شمشون، وحسين عباس ابوالتمن، ومحمد رجب الكبيسي، المأذونين بالقضاء بامر الشعب وأصدرت قرارها الاتي:

ان المرحلة التي تلت اعتذار المكلف بتشكيل مجلس الوزراء، وفق المادة (76) من الدستور، يكون بعدها الخيار حصرياً لرئيس الجمهورية، وفق الفقرة (ثالثا) من المادة (76) من الدستور، بتكليف مرشح جديد خلال 15 يوماً من تاريخ اعتذار المرشح السابق، محمد توفيق علاوي، ليتولى المرشح الجديد تشكيل الوزارة وعرضها على مجلس النواب خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً.

وفي وقت سابق من اليوم، أعرب رئيس الجمهورية، برهم صالح، عن تمنياته للمكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، عدنان الزرفي عن تمنياته بإكمال مهامه وإجراء انتخابات مبكرة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان، أن الأخير "كلف عدنان الزرفي برئاسة مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة للفترة المقبلة".

وأعرب الرئيس، خلال مراسم التكليف التي جرت في قصر السلام ببغداد، عن "أمنياته لرئيس الوزراء المكلف بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، وأن يعمل على إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة، ويحقق تطلعات العراقيين، ويلبي مطالب المتظاهرين السلميين المشروعة من خلال إنجاز الإصلاحات المطلوبة، وأن يحافظ على سيادة واستقرار وأمن العراق".

وأضاف صالح، أن "العراق يستحق الأفضل وشعبه بذل التضحيات الجليلة من أجل الحياة الحرة الكريمة والمستقبل الواعد لجميع أبنائه"، مشيراً إلى أن "الكثير من المهام والاستحقاقات التي ينتظرها الشعب العراقي بكافة مكوناته وأطيافه لا تزال أمامنا، وهي أمانة ومسؤولية في أعناقنا نسعى جميعاً لتحقيقها".

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