مطعم لبناني يرفض استلام ثمن وجبة طعام من طبيبة تعالج الكورونا

2020/03/17 | 18:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قدم مطعم لبناني مثالا على التصرف الحضاري في اسناد الكوادر الطبية التي تعمل لمساعدة المرضى المصابين بفايروس كورونا.وكانت طبيبة في مستشفى الحريري قد طلبت وجبة غذاء من احدى المطاعم، وكانت المفاجئة أن ادارة المطعم رفضت أن تتقاضى سعر المأكولات، كمبادرة انسانية.وعلقت ادارة المطعم على الفاتورة، بالقول: “أقل شي ممكن نعملو للناس يللي […]

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