وزارة الهجرة تطلق الدفعة السادسة من منحة العائدين من النزوح الطارئ

2020/03/17 | 18:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الثلاثاء، اطلاقها صرف منحة العودة البالغة مليون ونصف المليون دينار لدفعة جديدة من العوائل العائدة من النزوح الطارئ عبر منافذ البطاقة الاليكترونية ( كي كارد ).وقالت مدير دائرة المعلومات والبحوث في الوزارة ايمان ناجي هندي في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، إن “الوزارة اطلقت منحة العودة […]

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