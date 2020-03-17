الصناعة تحذر المواطنين من مخاطر مزج منتج محلي مع المعقمات الكحولية لغرض تعقيم

2020/03/17 | 18:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) … حذرت وزارة الصناعة والمعادن العراقية يوم الثلاثاء المواطنين من مخاطر مزج القاصر المنزلي مع المعقمات الكحولية لغرض أستخدامها في تعقيم المنازل والأشخاص.وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة).اليوم الثلاثاء إنه يتم تداول مفاهيم مغلوطة في صناعة مادة للتعقيم من خلال مزج الكحول المعقم والقاصر المنزلي أدت إلى حدوث حالات […]

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