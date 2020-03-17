بالفيديو..هروب “ماراثوني” لمساجين برازيليين بسبب كورونا

2020/03/17 | 18:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت السلطات البرازيلية، ان اكثر من 1300 سجين هربوا من احدى سجون ولاية ساو باولو البرازيلية، قبل ساعات من تطبيق اجراءات مكثفة لمواجهة تفشي فيروس وباء كورونا.وكانت السلطات قد أعلنت تعليقاً مؤقتاً لخروج السجناء من السجن لمدة يوم واحد بسبب انتشار فيروس كورونا.ومن المتوقع ان يعود نحو 34 ألف سجين، […]

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