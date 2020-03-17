طقس العراق: الجمعة تقود فترة انتقالية للربيع.. شتاء كورونا يودّع رسمياً

2020/03/17 | 18:39 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد توقع التنبئ الجوي صادق عطية، الثلاثاء، تأثر البلاد بحالة جوية ممطرة، مع دخول فصل الربيع رسمياً يوم الجم...

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