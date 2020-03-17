خوفاً من كورونا… تخزين خبز وازدحام أمام صالات البيع

2020/03/17 | 18:40 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دفع الخوف من تفشي فيروس من كورونا، السوريين إلى محاولة تخزين الخبز ومواد أساسية، كما شهدت صالات البيع ازدحاماً كبيراً، في حين فُقدت مواد مثل المعقمات من الأسواق.وقال مدير

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