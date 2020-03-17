4 جرحى بسقوط قذائف هاون في

2020/03/17 | 18:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادشهد قضاء طوزخورماتو، في محافظة صلاح الدين، مساء اليوم الثلاثاء ، سقوط قذائف هاون، أسفر عن سقوط جرحىوافاد مصدر امني لـ"كلكامش برس" ، إن "أربع قذائف هاون سقطت على حي إمام أحمد في قضاء طوز خورماتو". واضاف أن "الحادث أسفر عن سقوط اربعة جرحى".

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