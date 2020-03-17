بالوثيقة.. خلية ازمة واسط تقدم مقترحات الى اللجنة الوزارية لاحتواء كورونا

2020/03/17 | 18:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقدم رئيس خلية الازمة في محافظة واسط، عادل حمزة غريب، اليوم الثلاثاء، عددا من المقترحات الى لجنة الامر الديواني (55) لسنة 2020 لتجاوز الظروف التي تعيشها البلاد بسبب الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

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