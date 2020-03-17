شاهد “هودج” زوار الكاظم في بغداد رغم حظر كورونا:خيول وجمال على سريع محمد القاسم

2020/03/17 | 18:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: لايزال زائري الامام الكاظم يواصلون توافدهم الى العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء، رغم قرب البدء بتطبيق اجراءات حظر التجوال لتطويق انتشار وباء كورونا في العراق.وأظهر مقطع مصور وصول الزائرين على متن خيول وجمال على الطريق السريع الرئيس في بغداد محمد القاسم.

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