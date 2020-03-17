2020/03/17 | 18:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر محلي، اليوم الثلاثاء، بسقوط قذائف هاون في منطقة امام احمد طوزخورماتو.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، انه "تم سقوط عدد من قذائف الهاون (3-4) على منطقة امام احمد بقضاء طوز خورماتو في صلاح الدين".

واضاف ان "الحصيلة الاولية جرحى من المدنيين دون وقوع قتلى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط قذائف هاون في طوزخورماتو) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سقوط قذائف هاون في طوزخورماتو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).