2020/03/17 | 18:46 - المصدر: الغد برس

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باستثناء الحرمين الشريفين..



السعودية تقرر إيقاف الصلاة في المساجد

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باستثناء الحرمين الشريفين..



السعودية تقرر إيقاف الصلاة في المساجد والاكتفاء برفع الأذان

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