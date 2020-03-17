سقوط 5 قذائف هاون بمحيط سوق شعبي شمال شرقي ديالى

2020/03/17 | 18:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر محلي، اليوم الثلاثاء، بان 5 قذائف هاون سقطت بمحيط سوق شعبية شمال شرقي ديالى.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "5 قذائف هاون سقطت بمحيط سوق قرية الاصلاح بأطراف ناحية جلولاء شمال شرقي ديالى".

واضاف ان "القذائف لم تسبب خسائر بشرية".

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