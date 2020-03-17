انتفاضة العراق: ما أسباب تراجع الميليشيات عن قمع المتظاهرين؟

2020/03/17 | 18:49 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت المليشيات الموالية للسلطة في العراق بخطف وقتل وتعذيب المُتظاهرين، في مسعى منها لجعلهم يتراجعون عن نزولهم للساحات والميادين.فقد قتلَت الميليشيات المرتبطة بـ #إيران، في الموجة الأولى من الاحتجاجات

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