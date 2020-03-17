2020/03/17 | 18:54 - المصدر: بغداد اليوم

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النصر يدلي بأول تعليق رسمي على تكليف رئيس كتلته النيابية بتشكيل الحكومة الجديدة

يتبع .........

بغداد اليوم- بغداد

أبدت جبهة الإنقاذ والتنمية، برئاسة أسامة النجيفي، اليوم الثلاثاء، ترحيبها بتكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة، مشيرة الى انها تأمل في أن يكون رئيس الوزراء المكلف قادرا على تشكيل حكومة نزيهة مؤهلة على مواجهة الفساد.

وأص

بغداد اليوم- بغداد

حدد عضو الامن النيابية، كاطع الركابي، الثلاثاء 16 اذار 2020 الجهات التي تقف وراء تسريب انباء قيام الولايات المتحدة بارسال قوات أمريكية اضافية الى العراق.

وقال الركابي لـ(بغداد اليوم)، "تنشر بين فترة واخرى اخبار ارسال تعز

بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن تحالف البناء، حسين عرب، الثلاثاء (17 اذار 2020)، عن قرب عقد اجتماع بين رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، مع القوى السياسية التي اعترضت على تكليفه.

وقال عرب، لـ(بغداد اليوم)، انه "سيكون هناك اليوم اجتماعاً ب

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