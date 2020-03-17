محافظ نينوى يعلن فرض حظر للتجوال لمدة 6 ايام اعتباراً من يوم غد الاربعاء

2020/03/17 | 18:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - نينوى

أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، الثلاثاء (17 اذار 2020)، فرض حظر للتجوال لمدة 6 ايام اعتب...





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