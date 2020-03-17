ترامب: نيويورك هي بؤرة تفشي كورونا في الولايات المتحدة وامامنا 14 يوماً حاسمة

2020/03/17 | 18:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن مدينة نيويورك هي بؤرة تفشي كورونا في ...





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