مجلس الوزراء العراقي يطمئن المواطنين بتوفر المواد الغذائية بشكل كافٍ

2020/03/17 | 18:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد مجلس الوزراء، جلسته الاعتيادية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان، لبحث إجراءات مواجهة وباء كورونا، مطمئنا بتوفر الاحتياجات والمواد الغذائية للمواطنين بشكل كافٍ.

وقدّم وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي، إيجازاً عن جهود الوزارة وخلية الأزمة، وعن آخر الاحصائيات للإصابات والوفيات، وجهود الوزارات والجهات المساندة، مؤكدا ان وضع العراق يشهد تقدما ملحوظاً في مواجهة تفشي وباء كورونا وتحقيق نجاح في حماية العراقيين منه.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن وزارة التجارة وعضوية ممثلين عن وزارتي المالية والتخطيط وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي وممثل عن أصحاب المطاحن الأهلية في العراق، تتولى دراسة الطلبات الواردة في كتاب وزارة التجارة وتقديم التوصيات الملائمة بشأن الموضوع الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال مدة شهر بدءا من تأريخ اصدار هذا القرار.

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