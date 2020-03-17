تدابير كورونا ترفع الأسعار وتفرض بدائل إجبارية على مائدة السوريين

2020/03/17 | 18:57 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسعار الخضار والفواكه في أسواق “دمشق” ارتفاعاً بالأسعار، بعد إعلان الحكومة عن خطة خاصة بتفادي انتشار فيروس كورونا، ما أثار الهلع بين المواطنين ودفعهم نحو منافذ البيع بشكل عام،

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