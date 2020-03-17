2020/03/17 | 19:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: الانبار كشف مصدر امني في حشد محافظة الانبار، اليوم الثلاثاء، ان القوات الامريكية استطلعت جويا مناطق مختلفة في الانبار.وقال المصدر في حديث لوكالة “العهد نيوز”، إن “القوات الامريكية استطلعت جويا معظم مدن الانبار، من دون معرفة الدواعي الحقيقة من وراء عملية الاستطلاع والهدف منها”.واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر لـ”العهد نيوز”: قوات أمريكية تستطلع جوًا مناطق مختلفة في الانبار!) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر لـ”العهد نيوز”: قوات أمريكية تستطلع جوًا مناطق مختلفة في الانبار!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).