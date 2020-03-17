مدير ناحية البغدادي لـ” العهد نيوز”: اغلاق تام للمطاعم في المناطق الغربية تنفيذا لقرارات خلية الازمة

2020/03/17 | 19:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اكد مدير ناحية البغدادي بمحافظة الانبار شرحبيل العبيدي ، اليوم الثلاثاء، ان المناطق الغربية شهدت للمرة الاولى منذ تحريرها اغلاق تام للمطاعم على خلفية قرارات خلية ازمة كورونا .وقال العبيدي في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” سريان اغلاق المطاعم ومحال بيع الاكلات السريعة في ناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار […]

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