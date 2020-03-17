نائب عن الحكمة: بعض الكتل تتذرع بكورونا لتعطيل جلسة مناقشة الاعتداءات الأمريكية

2020/03/17 | 19:10 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، الثلاثاء، عن قيام بعض الكتل السياسية بالتعكز على تفشي وباء كورونا في البلاد لمنع انعقاد جلسة استثنائية لمناقشة الاعتداءات الأمريكية الأخيرة ضد مواقع […]

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