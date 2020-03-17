بالصور.. مطار النجف الدولي خارج الخدمة

2020/03/17 | 19:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت خلية الازمة لمكافحة فيروس كورونا في محافظة النجف، مساء اليوم الثلاثاء، ان مطار المحافظة تم اغلاقه بالكامل ووقف الرحلات الجوية.وتأتي هذه الاجراءات في ظل حملة خلية الازمة في محافظة النجف لمكافحة تفشي فيروس كورونا، بعد تزايد اعداد المصابين والوفيات في المحافظة حسب مصادر صحية مطلعة.

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