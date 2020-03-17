المثنى تنفي وجود حظر للتجوال في المحافظة

2020/03/17 | 19:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنفت محافظة المثنى، اليوم الثلاثاء، وجود حظر للتجوال في المحافظة حتى اللحظة، مطالبة المواطنين بالالتزام بشروط الوقاية والابتعاد عن التجمعات.وقالت المحافظة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "لا يوجد أي حظر للتجوال في محافظة المثنى حتى اللحظة، ونتمنى من أبناء المحافظة الالتزام بشروط الوقاية والإبتعاد عن التجمعات وعدم الخروج من المنزل الا للحاجات الضرورية".

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