“كورونا” يُخلي سبيل 1500 موقوفٍ في الأردن

2020/03/17 | 19:16 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخلت محكمة أمن الدولة في #الأردن، اليوم الثلاثاء، سبيل 1500 موقوف بقضايا جنح منظور بها لدى المحكمة ونيابة أمن الدولة.وقال رئيس المحكمة، القاضي العسكري “علي المبيضين”، إن «قرار المحكمة

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