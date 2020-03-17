حسن سالم لـ”العهد”: رئيس الجمهورية كلف شخصية جدلية تحمل جنسية مزدوجة

2020/03/17 | 19:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة أكد النائب عن كتلة صادقون المنضوية تحت تحالف الفتح حسن سالم، اليوم الثلاثاء، ان رئيس الجمهورية برهم صالح خرق الدستور مجددا بتكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة، فيما اشار الى ان صالح كلف شخصية جدلية وترك مرشح الكتلة الاكبر.وقال سالم في حديث متلفز لقناة “العهد الفضائية” ان”رئيس الجمهورية خرق الدستور مرة […]

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