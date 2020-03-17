تكليف الزرفي يصعّد الاحتجاجات في ذي قار وقطع الجسور والطرق

2020/03/17 | 19:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أقدم محتجون في مدينة الناصرية، اليوم الثلاثاء، على قطع جسر النصر بحرق الإطارات احتجاجاً على عودة المحافظ عادل الدخيلي وتكليف الزرفي بتشكيل الحكومة المؤقتة.

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